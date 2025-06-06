Трамп вирішив розпрощатися зі своєю Tesla. Фото:

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Президент США Дональд Трамп вирішив розпрощатися зі своїм червоним електрокаром Tesla.

Станом на 6 червня Tesla все ще була припаркована на Західній під’їзній дорозі до виконавчого управління. Однак вже найближчим часом червоний автомобіль можуть продати або, можливо, навіть подарувати. Таке рішення Трамп ухвалив після скандальної онлайн-суперечки з його екс-радником Ілоном Маском. Про це повідомило CNN із посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому.

Зазначається, що в березні цього року Трамп перетворив Південну галявину на щось схоже на автосалон Tesla, що було очевидним жестом на адресу Маска. Згодом американський лідер навіть публічно оголосив, що купує «Теслу», і навіть придбав Cybertruck для своєї онуки.

Як відомо, між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском виникла сварка. Конфлікт розпочався після того, як Маск розкритикував законопроект про податки та витрати й назвав його «огидною гидотою».

Попри це, Трамп не лише підписав законопроект, але й привселюдно о розкритикував Маска. Лідер США підкреслив, що колись підтримував мільярдера, але тепер відчуває глибоке розчарування.

А у відповідь Маск дорікнув президенту, що нібито саме завдяки мільярдеру той отримав перемогу на президентських виборах у Штатах в 2024 році.

А напередодні обидва сильно посварилися у соцмережах — почали обмінюватися різкими заявами, через що конфлікт лише загострився.

Нагадаємо, ЗМІ поінформували, що у протистоянні президента США Дональда Трампа та його колишнього союзника мільярдера Ілона Маска, яке нещодавно набрало запеклих обертів, з’являються ознаки перемир’я.

Джерело: CNN