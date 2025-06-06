Трьом екс-міністрам оборони України часів Віктора Януковича оголосили підозри. Фото:

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Ракурс

Підозри за розкрадання армії отримали відразу троє екс-міністрі оборони України часів Віктора Януковича.

Колишнім очільникам МОУ оголошено підозри в державній зраді — ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. За даними слідства, вони в 2010—2014 роках погоджували продаж дефіцитних озброєнь та техніки. Про це Офіс генерального прокурора 6 червня повідомив у Telegram.

За розпорядженнями цих чиновників було безпідставно продано:

сотні одиниць бронетехніки та артилерійських систем;

десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів;

сотні одиниць гусеничної та колісної техніки;

десятки бойових літаків та вертольотів;

мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів;

тисячі ракет.

В ОГП наголосили, що цього озброєння вкрай не вистачало ЗСУ на момент проведення антитерористичної операції на Донбасі.

Своїми діями ексміністри оборони завдали шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, а також надали рф допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, — зазначили прокурори.

Ймовірно, йдеться про Михайла Єжеля, Дмитра Саламатіна та Павла Лебедєва.

Нагадаємо, двоє адміралів ВМФ росії та їхній підлеглий, які командували повітряними ударами по Одесі 5 листопада 2023 року, отримали заочну підозру від СБУ. Ворожа атака пошкодила історичні будівлі, зокрема Палац Потоцького та Будинок Боффо.