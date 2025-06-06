Карикатура на Трампа та Маска під час мітингу у Бостоні 5 лютого 2025 року, фото: «Вікіпедія»

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Ракурс

У протистоянні президента США Дональда Трампа та його колишнього союзника мільярдера Ілона Маска, яке нещодавно набрало запеклих обертів, з’являються ознаки перемир’я.

Про це повідомляє видання Politico.

Зазначається, що Трамп вчора, 5 червня, продемонстрував незворушність під час «спарингу» з Маском, який тривав цілий день у соціальних мережах:

Маск розкритикував «великий прекрасний законопроект» Трампа, який зараз перебуває на розгляді в Сенаті і містить низку пунктів від скорочення податків до посилення імміграційного контролю. За прогнозами, цей законопроект додасть 2,4 трлн доларів до дефіциту;

Трамп під час зустрічі із журналістами заявив, що «дуже здивований» і «розчарований» критикою з боку Маска на адресу його ключового бюджетного законопроекту та допустив, що міг би перемогти на президентських виборах і без допомоги Маска;

Маск, зі свого боку, обурився «невдячністю» Трампа і заявив, що той би не виграв президентські вибори без нього;

у відповідь Трамп заявив, що найлегший спосіб заощадити гроші бюджету США — це «припинити урядові субсидії та контракти Ілона», а також заявив, що електромобілі, які виробляє компанія Маска Tesla, «нікому не потрібні»;

Маск у своєму акаунті в соцмережі X запустив опитування, чи варто «створити третю політичну партію в США (тобро альтернативу республіканцям та демократам — ред.), яка представлятиме 80% звичайних громадян?»;

також Маск заявив, що Трамп нібито є у «файлах Епштейна» і це «справжня причина, через яку вони не були оприлюднені». Американський фінансист Джеффрі Епштейн був заарештований у 2019 році за звинуваченнями у торгівлі неповнолітніми дівчатами і згодом наклав на себе руки у в’язниці.

За інформацією Politico, співробітники Білого дому та помічники і соратники Трампа провели роботу над тим, щоб переконати його стримати свою публічну критику на адресу Маска та замість конфлікту з мільярдером зосередитися на проведенні законопроекту через Сенат.

У коментарі Politico щодо конфлікту з Маском Трамп вже заявив, що «все гаразд».

Все йде дуже добре, краще не буває, — запевнив він.

Також Трамп продовжив вихвалятися рейтингами схвалення його діяльності, заявивши:

Цифри зашкалюють, це найвищі опитування, які я коли-небудь мав.

Зазначається, що це був помітний контраст з тим, що спостерігалося між Маском і Трампом у соцмережах.

Також, схоже, що Маск зі свого боку теж погодився послабити напругу. Так, соратник Трампа Білл Акман опублікував твіт про те, що підтримує Трампа та Маска і що вони «повинні укласти мир на благо нашої великої країни». Маск відповів:

Ви не помиляєтеся.

Джерело: Politico