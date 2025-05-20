Ілон Маск та Дональд Трамп, фото: Digital Mom Blog

https://racurs.ua/ua/n206448-tramp-ne-zgaduie-pro-maska-vje-ponad-misyac-politico.html

Ракурс

Президент США Дональд Трам та мільярдер Ілон Маск були головними героями в інтернеті та у Вашингтоні протягом тривалого часу. Однак згодом найбагатша людина світу почала зникати з публічного простору.

Про це повідомляє видання Politico.

Зазначається, що:

в соціальній мережі Truth Social, де Трамп ділиться своїми думками, президент США раніше згадував про Маска кожні кілька днів, проте зараз він не пише про нього вже понад місяць;

кампанія Трампа зі збору коштів майже припинила надсилати електронні листи, в яких згадується Маск;

ім’я мільярдера, яке колись було головною темою брифінгів Білого дому, тепер майже не згадується. Навіть члени Конгресу фактично викреслили його зі своїх інформаційних розсилок.

Видання наголошує, що це вражаюча зміна для людини, яка, здавалося, була всюди в перші дні після повернення Трампа на посаду.

Маск був в Овальному кабінеті, на засіданнях Кабінету міністрів і в літаку Air Force One. Він був на інавгурації, потім у галереї Палати представників на першому зверненні Трампа до Конгресу, де Трамп похвалив його за наполегливу роботу. Він позував з президентом і низкою Tesla на галявині Білого дому, — нагадує Politico.

Зазначається, що зменшення присутності Маска може мати політичні переваги для Республіканської партії. Так, опитування громадської думки показують, що він стає все більш непопулярним — набагато більше, ніж Трамп.

Джерело: Politico