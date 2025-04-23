Маск "вмиває руки": мільярдер заявив про намір менше працювати в уряді та зосередитися на бізнесі

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Ілон Маск заявив про намір зменшити свою участь у справах уряду США та зосередити більше уваги на своєму бізнесі.

Таке рішення прийняв після того, як компанія повідомила про різке падіння прибутків у першому кварталі 2025 року, пише The Financial Times.

Починаючи з наступного місяця, я буду приділяти набагато більше свого часу Tesla, — сказав Маск.

За його словами, основні завдання, пов’язані з формуванням та запуском команди в Департаменті ефективності уряду (DOGE), яка мала на меті оптимізувати державні витрати, «вже виконані».

Водночас підприємець уточнив, що не планує повністю залишати свою роль у адміністрації Дональда Трампа. Він, ймовірно, залишиться в урядовій ініціативі до завершення президентського терміну, «щоб упевнитися, що виявлені зловживання та марнотратство не відновляться».

Після заяв Маска акції Tesla підскочили на 7,8% під час позабіржових торгів, а згодом стабілізувалися на рівні приблизно 5%.