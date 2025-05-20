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Ракурс
КНДР можуть визнати країною-агресором

Раді пропонують визнати КНДР країною-агресором

20 тра 2025, 16:59
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До Верховної Ради внесли проект постанови № 13301 про звернення до міжнародних інституцій і національних парламентів щодо визнання Північної Кореї державою-агресором.

Про це свідчить інформація у картці проекту на сайті Ради.

Документ передбачає, що:

  • Верховна Рада постановляє схвалити звернення до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї ГУАМ та національних парламентів країн світу про визнання КНДР державою-агресором;
  • голові Верховної Ради доручається невідкладно направити текст звернення до вказаних інституцій та національних парламентів держав світу.

У пояснювальній записці проекту постанови вказано, що війна росії проти України набуває ознаки не просто двостороннього конфлікту, а повноцінного міжнародного збройного протистояння, до якого залучаються інші держави не лише у форматі політичної або економічної підтримки. Зокрема:

  • вже підтверджено участь північнокорейських військових у війні на боці росії;
  • є інформація про те, що КНДР заробляє гроші завдяки тому, що продає свою зброю росіянам.

Наразі проект постанови направлено на розгляд профільному комітету.

Джерело: Ракурс


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