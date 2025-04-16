Скільки КНДР заробила на війні проти України, підрахували у Південній Кореї

Участь у війні проти України принесла КНДР мільярди доларів

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Участь Північної Кореї у війні Росії проти України принесла її економіці понад 20 млрд доларів і допомагає Пхеньяну купувати ще більше високотехнологічної зброї.

Про це йдеться у відповідній доповіді південнокорейського аналітичного центру Корейський інститут оборонного аналізу (KIDA), повідомляє Newsweek.

У звіті KIDA зазначається, що переважну частину економічної вигоди Північна Корея отримала від поставок боєприпасів до росії, але вона також отримала вигоду від відправки тисяч військових на війну проти України та надання технічної підтримки.

Втрати військ, однак, були значними, і вважається, що загинули близько 4 тис. із 11 тис. військовослужбовців, яких відправила Північна Корея. Вони здебільшого воювали в Курській області рф.

Зазначається, що Північна Корея, ймовірно, віддає перевагу «натуральній і технічній допомозі» з боку росії в обмін на надану їй підтримку, зокрема високотехнологічному озброєнню, яке допомагає зміцнити її військовий потенціал.

Автори доповіді наголошують, що існує нагальна потреба у припиненні війни в Україні та заходах з блокування військової співпраці між росією та Північною Кореєю, а також у довгостроковій стратегії реагування на неї після припинення конфлікту.

Звіт KIDA перегукується з окремим аналізом Центру відкритих джерел (OSC) та агентства Reuters, які підрахували, що Північна Корея відправила до росії понад 15,8 тис. контейнерів з боєприпасами в період з серпня 2023 року по березень 2025 року.

Використовуючи супутникові знімки і детальні тривимірні зображення, OSC і Reuters підрахували, що 64 вантажі, відправлені чотирма російськими суднами, ймовірно, перевозили від 4,2 до 5,8 млн окремих боєприпасів з Північної Кореї.

Джерело: Newsweek