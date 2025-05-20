Раде предлагают признать КНДР страной-агрессором

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КНДР могут признать страной-агрессором
Раде предлагают признать КНДР страной-агрессоромhttps://racurs.ua/n206447-rade-predlagaut-priznat-kndr-stranoy-agressorom.htmlРакурс
До Верховної Ради внесли проект постанови № 13301 про звернення до міжнародних інституцій і національних парламентів щодо визнання Північної Кореї державою-агресором.
Про це свідчить інформація у картці проекту на сайті Ради.
Документ передбачає, що:
- Верховна Рада постановляє схвалити звернення до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї ГУАМ та національних парламентів країн світу про визнання КНДР державою-агресором;
- голові Верховної Ради доручається невідкладно направити текст звернення до вказаних інституцій та національних парламентів держав світу.
У пояснювальній записці проекту постанови вказано, що війна росії проти України набуває ознаки не просто двостороннього конфлікту, а повноцінного міжнародного збройного протистояння, до якого залучаються інші держави не лише у форматі політичної або економічної підтримки. Зокрема:
- вже підтверджено участь північнокорейських військових у війні на боці росії;
- є інформація про те, що КНДР заробляє гроші завдяки тому, що продає свою зброю росіянам.
Наразі проект постанови направлено на розгляд профільному комітету.
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