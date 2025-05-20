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Во время инцидента, скриншот видео

В Финляндии подросток с ножом напал на учащихся школы, трое раненых (ВИДЕО)

20 мая 2025, 16:39
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У Фінляндії у школі внаслідок нападу підлітка з ножем поранено трьох школярів.

Про це сьогодні, 20 травня, повідомляє телеканал Yle.

Подія сталася у школі Вяхяярві у громаді Пірккала на півдні країни. Підозрюваного, учня цієї школи, вже затримали.

Повідомлення про інцидент надійшло до служби екстреної допомоги сьогодні о 10.42. Згідно з даними поліції, поранення були завдані холодною зброєю. За інформацією ЗМІ, одному з постраждалих було завдано ножове поранення в шию, іншому — в руку та поперек. Загрози життю постраждалих немає.

Зазначається, що підозрюваний імовірно опублікував маніфест, в якому описує причини свого вчинку та використану ним зброю, але наразі його достовірність не підтверджена.

Нападник знімав своїй дії на відео, повідомляє Telegram-канал Nexta Live. Постраждалі — учениці цієї школи.

Джерело: Yle, Nexta Live


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