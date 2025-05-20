Під час інциденту, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n206446-u-finlyandiyi-pidlitok-z-nojem-napav-na-uchniv-shkoly-troie-poranenyh-video.html

Ракурс

У Фінляндії у школі внаслідок нападу підлітка з ножем поранено трьох школярів.

Про це сьогодні, 20 травня, повідомляє телеканал Yle.

Подія сталася у школі Вяхяярві у громаді Пірккала на півдні країни. Підозрюваного, учня цієї школи, вже затримали.

Повідомлення про інцидент надійшло до служби екстреної допомоги сьогодні о 10.42. Згідно з даними поліції, поранення були завдані холодною зброєю. За інформацією ЗМІ, одному з постраждалих було завдано ножове поранення в шию, іншому — в руку та поперек. Загрози життю постраждалих немає.

Зазначається, що підозрюваний імовірно опублікував маніфест, в якому описує причини свого вчинку та використану ним зброю, але наразі його достовірність не підтверджена.

Нападник знімав своїй дії на відео, повідомляє Telegram-канал Nexta Live. Постраждалі — учениці цієї школи.

Джерело: Yle, Nexta Live