Під російської повітряної атаки по Луцьку, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n206864-u-lucku-pid-obstril-potrapyv-gotel-zi-zbirnou-ukrayiny-video.html

Ракурс

У Луцьку в ніч на сьогодні, 6 травня, під масованої ворожої повітряної атаки під російський обстріл потрапили спортсмени збірної України з легкої атлетики, які перебувають у місті на командному чемпіонаті України.

Відповідне відео опублікувала Федерація легкої атлетики України.

Серед цілей, уражених під час атаки, яка тривала з першої години ночі до шостої ранку, був готель «Мотор», де зупинилася частина української команди, в тому числі основний склад збірної, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що жертв і постраждалих серед спортсменів немає, проте було поранено двох військових.

Ми вкотре закликаємо світ звернути нагальнішу увагу на злочини, скоєні російською армією на території України, — додають у Федерації. — Україна стояла, стоїть і буде стояти і боротися за свою незалежність і правду.

Прес-служба Офісу генпрокурора повідомляє про 15 постраждалих внаслідок російської атаки у Луцьку. Пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, освітні заклади, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).