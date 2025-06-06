Наслідки російської атаки по Луцьку, фото: Ігор Поліщук

https://racurs.ua/ua/n206856-shist-raket-atakuvaly-vnochi-luck-11-postrajdalyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 червня, здійснили масовану комбіновану повітряну атаку по Україні.

Зокрема, Луцьк атакували 15 безпілотників та шість ракет. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Поліщук.

Зазначається, що внаслідок атаки:

пошкоджену покрівлю одного з багатоквартирних будинків;

багато вибитих вікон в багатоквартирних будинках та окремих навчальних закладах;

пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі;

ушкоджену державну установу.

Прес-служба поліції Волинської області повідомляє, що наразі відомо про 11, які звернулися по медичну допомогу, і такі звернення продовжують надходити. Загиблих, попередньо, немає.

Біля місць ушкоджень розгорнуто мобільні штаби поліції з надання допомоги мешканцям, де працюють і інші служби.