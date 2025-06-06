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Наслідки російської атаки по Луцьку, фото: Ігор Поліщук
Шість ракет атакували вночі Луцьк — 11 постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206856-shist-raket-atakuvaly-vnochi-luck-11-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 червня, здійснили масовану комбіновану повітряну атаку по Україні.
Зокрема, Луцьк атакували 15 безпілотників та шість ракет. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Поліщук.
Зазначається, що внаслідок атаки:
- пошкоджену покрівлю одного з багатоквартирних будинків;
- багато вибитих вікон в багатоквартирних будинках та окремих навчальних закладах;
- пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі;
- ушкоджену державну установу.
Прес-служба поліції Волинської області повідомляє, що наразі відомо про 11, які звернулися по медичну допомогу, і такі звернення продовжують надходити. Загиблих, попередньо, немає.
Біля місць ушкоджень розгорнуто мобільні штаби поліції з надання допомоги мешканцям, де працюють і інші служби.
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