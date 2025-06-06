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Ракурс
Последствия российской атаки по Луцку, фото: Игорь Полищук

Шесть ракет атаковали ночью Луцк — 11 пострадавших (ФОТО)

6 июн 2025, 08:41
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 червня, здійснили масовану комбіновану повітряну атаку по Україні.

Зокрема, Луцьк атакували 15 безпілотників та шість ракет. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Поліщук.

Зазначається, що внаслідок атаки:

  • пошкоджену покрівлю одного з багатоквартирних будинків;
  • багато вибитих вікон в багатоквартирних будинках та окремих навчальних закладах;
  • пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі;
  • ушкоджену державну установу.

Прес-служба поліції Волинської області повідомляє, що наразі відомо про 11, які звернулися по медичну допомогу, і такі звернення продовжують надходити. Загиблих, попередньо, немає.

Біля місць ушкоджень розгорнуто мобільні штаби поліції з надання допомоги мешканцям, де працюють і інші служби.

Наслідки російської атаки по Луцьку, фото: Ігор Поліщук

Наслідки російської атаки по Луцьку, фото: поліція Волинської області

Источник: Ракурс


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