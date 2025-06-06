В Киеве четверо погибших в результате массированной российской воздушной атаки

Рашисты массированно атаковали Киев в ночь на 6 июня, фото: Zeft.in.ua

https://racurs.ua/n206855-v-kieve-chetvero-pogibshih-v-rezultate-massirovannoy-rossiyskoy-vozdushnoy-ataki.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 червня, здійснили масовану комбіновану повітряну атаку по Києву.

Відомо про щонайменше чотирьох загиблих та 20 постраждалих, 16 з яких госпіталізували. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Прес-служба КМВА повідомляє про такі наслідки російської атаки: