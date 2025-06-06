У Києві четверо загиблих внаслідок масованої російської повітряної атаки

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Рашисти масовано атакували Київ в ніч на 6 червня, фото: Zeft.in.ua
У Києві четверо загиблих внаслідок масованої російської повітряної атакиhttps://racurs.ua/ua/n206855-u-kyievi-chetvero-zagyblyh-vnaslidok-masovanoyi-rosiyskoyi-povitryanoyi-ataky.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 червня, здійснили масовану комбіновану повітряну атаку по Києву.
Відомо про щонайменше чотирьох загиблих та 20 постраждалих, 16 з яких госпіталізували. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Прес-служба КМВА повідомляє про такі наслідки російської атаки:
- у Соломʼянському районі — пожежа у нежитловій зоні (металевий ангар), на площі близько 500 кв. м. Загоряння на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Врятовано три особи;
- у Дарницькому районі — падіння уламків збитих повітряних цілей на щонайменше трьох локаціях. Пошкоджено два автомобілі. Попередньо — без пожеж та потерпілих;
- у Голосіївському районі — пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури, пошкодження закладу освіти, падіння частин збитих цілей біля АЗС (пошкоджено автомобіль), падіння уламків в зоні нежитлової забудови (без пожежі та потерпілих);
- у Деснянському районі — виявлено уламки збитого ворожого БПЛА на відкритій території. Без пошкоджень та потерпілих;
- у Шевченківському районі — пожежа в зоні нежитлової забудови. Інформація уточнюється;
- у Дніпровському районі — значні пошкодження АЗС;
- також зафіксовано падіння уламків на окремих локаціях в Дніпровському та Голосіївському районах;
- пошкоджено колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна. Без пожежі та потерпілих.