Президент Владимир Зеленский. Скриншот с видео

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Президент Володимир Зеленський звинуватив росію у небажанні припиняти війну.

За його словами, країна-агресор відкидає усі мирні ініціативи, які їй пропонують. Глава держави наголосив, що Москва повинна відповісти за всі ті руйнування та вбивства, які принесла на українську землю. Про це Зеленський заявив у відео зверненні, які Офіс президента 5 червня опублікував в YouTube.

Вже просто немає у світі таких мирних ініціатив, які б Росія не відкинула. Їм усе не подобається. Їм подобаються тільки руїни та вбивства. Вони повинні за це відповідати, — зазначив він.

Глава держави також прокоментував сьогоднішній обстріл Херсону й руйнування будівлі обласної адміністрації. За його словами, це був показовий удар, який не мав жодного військового сенсу.

І все це — кожен такий удар — зовсім не про так звані «першопричини» війни, про які в Москві люблять поговорити. Це про те, що вони хворіють війною, ненавистю й бажанням знищувати життя інших народів, — йдеться у зверненні.

Також президент поінформував, що сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що після його переговорів у Франції є рішення про додаткові кошти на відновлення в Україні. Також з очільником уряду вони обговорили «деякі рішення, які додадуть Україні стійкості».

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський відреагував на розмову Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним і заявив, що «жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки війни».