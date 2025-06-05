Дональд Трамп пригрозил санкциями Украины и рф. Фото:

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Президент США Дональд Трамп пригрозив санкціями Україні та росії.

Під час зустрічі американського лідера з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, його запитали, чи готовий він чинити більше тиску на російського диктатора володимира путіна, щоб припинити війну в Україні. Про це пише видання Guardian.

Дедлайн — у моїй голові. Коли я зрозумію, що це не зупиниться, — і я впевнений, ви зробите те саме — тоді ми будемо діяти дуже, дуже, дуже жорстко. І, чесно кажучи, це може стосуватися обох країн. Знаєте, для танго потрібні двоє. Але ми будемо дуже жорсткими — будь то росія чи хтось інший. Ми будемо діяти жорстко. Ось і все, — заявив він.

Також лідер Америки припустив, що жорсткі заходи можуть торкнутися не лише країни-агресора, а й України. Він провів паралель із відомим висловом: «Для танго потрібні двоє".

Також Трамп заявив, що просив очільника путіна не відповідати на українську спецоперацію «Павутина».

Я сказав: «Не роби цього. Тобі не слід цього робити. Тобі слід це припинити». Але знову ж таки, тут багато ненависті, — зазначив він і додав, що Москва готує «відповідь» за атаку на аеродроми зі стратегічною авіацією.

Трамп зазначив, що «розуміє" путіна після обстрілу аеродромів.

Він сам завдавав ударів, тому я це розумію. Але він отримав сильний удар. І я не думаю, що він грає в ігри, — наголосив він.

Інші заяви президента США:

Я незадоволений цим. Але я думаю, що зрештою нам вдасться зупинити кровопролиття;

Я відмовляв путіна вдарити по Україні у відповідь. Він сказав, що не має іншого вибору, як атакувати;

Я з Україною, я за припинення вбивств, правда;

Якщо росія переступить межу, ви будете вражені, наскільки ми жорсткі.

Нагадаємо, 4 червня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з главою рф володимиром путіним, яка тривала понад годину. Під час розмови вони обговорили «нещодавні атаки з обох боків», зокрема удари по російських літаках. За словами Трампа, путін заявив про намір відповісти на ці удари.

Джерело: Guardian