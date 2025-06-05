Генсек НАТО Марк Рютте. Фото:

https://racurs.ua/n206852-nato-reshilo-uvelichit-pomosch-ukraine-na-20-mlrd-evro-rutte.html

Ракурс

НАТО надасть Україні додаткову військову допомогу на понад 20 млрд євро.

На зустрічі в Брюсселі міністри оборони країн Північноатлантичного альянсу ухвалили рішення надати Україні додаткову військову допомогу на суму 20 млрд євро. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Ця підтримка є ключовою для посилення обороноздатності України у протистоянні російській агресії, — зазначив посадовець.

Крім того, міністри обговорили новий план інвестицій для забезпечення безпеки в світі. Рютте наголосив, що країни Альянсу мають довести оборонні витрати до 3,5% ВВП на основні потреби і 1,5% ВВП на інвестиції, пов’язані з обороною, інфраструктурою та промисловістю.

Також генеральний секретар відзначив підтримку союзників, яку ті пообіцяли на засіданні контактної групи з питань оборони, яка відбулася напередодні.

Нагадаємо, у 2025 році Норвегія виділить Україні 7 млрд дол. допомоги. Частина грошей піде на закупівлю дронів та фінансування виробництва зброї.

Також норвезький уряд зробив добровільний внесок у розмірі 86 млн євро у Європейський фонду миру. За ці гроші партнери закуплять та поставлять Україні великокаліберні артилерійські боєприпаси.