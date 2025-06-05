Артиллеристы уничтожили позицию запуска БпЛА врага. Фото: Генштаб

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Українські прикордонники завдали нових військових втрат російським окупантам.

У Харківській області артилеристи бригади «Гарт» розтрощили вісім ворожих бліндажів, позицію запуску БпЛА противника, а також знешкодили 14 окупантів. Про це Державна прикордонна служба України 5 червня повідомила у Telegram.

Ворог не встигає оговтатись, — наголосили прикордонники.

Як відомо, бригаду «Гарт» у Прикордонній службі створили у квітні 2024 року. Вона стала третьою бойовою бригадою у складі ДПСУ — також до «Гвардії Наступу» входять бригади прикордонників «Сталевий кордон» та «Помста».

Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування штурмових бригад «Гвардії наступу» у складі Національної поліції, Держприкордонслужби та Національної гвардії на початку 2024 року.

Нагадаємо, у травні на Курському напрямку FPV-дрони прикордонників «Сталевого кордону» знищили два ворожі укриття і точку запуску безпілотників — прямо під час здійснення посадки.