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Ракурс
Знищення позиції російських загарбників, скріншот відео

На Курському напрямку FPV-дрони знищили точку запуску безпілотників ворога (ВІДЕО)

25 тра 2025, 12:06
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На Курському напрямку FPV-дрони прикордонників «Сталевого кордону» знищили два ворожі укриття і точку запуску безпілотників — прямо під час здійснення посадки.

Відповідне відео сьогодні, 25 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

FPV-жнива тривають, — наголошують у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


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