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Знищення позиції російських загарбників, скріншот відео
На Курському напрямку FPV-дрони знищили точку запуску безпілотників ворога (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206566-na-kurskomu-napryamku-fpv-drony-znyschyly-tochku-zapusku-bezpilotnykiv-voroga-video.htmlРакурс
На Курському напрямку FPV-дрони прикордонників «Сталевого кордону» знищили два ворожі укриття і точку запуску безпілотників — прямо під час здійснення посадки.
Відповідне відео сьогодні, 25 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
FPV-жнива тривають, — наголошують у ДПСУ.