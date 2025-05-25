Знищення позиції російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n206566-na-kurskomu-napryamku-fpv-drony-znyschyly-tochku-zapusku-bezpilotnykiv-voroga-video.html

Ракурс

На Курському напрямку FPV-дрони прикордонників «Сталевого кордону» знищили два ворожі укриття і точку запуску безпілотників — прямо під час здійснення посадки.

Відповідне відео сьогодні, 25 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.