Уничтожение позиции российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n206566-na-kurskom-napravlenii-fpv-drony-unichtojili-tochku-zapuska-bespilotnikov-vraga-video.html

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На Курському напрямку FPV-дрони прикордонників «Сталевого кордону» знищили два ворожі укриття і точку запуску безпілотників — прямо під час здійснення посадки.

Відповідне відео сьогодні, 25 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.