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Уничтожение позиции российских захватчиков, скриншот видео
На Курском направлении FPV-дроны уничтожили точку запуска беспилотников врага (ВИДЕО)https://racurs.ua/n206566-na-kurskom-napravlenii-fpv-drony-unichtojili-tochku-zapuska-bespilotnikov-vraga-video.htmlРакурс
На Курському напрямку FPV-дрони прикордонників «Сталевого кордону» знищили два ворожі укриття і точку запуску безпілотників — прямо під час здійснення посадки.
Відповідне відео сьогодні, 25 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
FPV-жнива тривають, — наголошують у ДПСУ.