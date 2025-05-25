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Ракурс
Уничтожение позиции российских захватчиков, скриншот видео

На Курском направлении FPV-дроны уничтожили точку запуска беспилотников врага (ВИДЕО)

25 мая 2025, 12:06
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На Курському напрямку FPV-дрони прикордонників «Сталевого кордону» знищили два ворожі укриття і точку запуску безпілотників — прямо під час здійснення посадки.

Відповідне відео сьогодні, 25 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

FPV-жнива тривають, — наголошують у ДПСУ.

Источник: Ракурс


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