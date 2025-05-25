Россияне ночью атаковали 13 регионов Украины — МВДhttps://racurs.ua/n206565-rossiyane-nochu-atakovali-13-regionov-ukrainy-mvd.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 травня, завдали комбінованого повітряного удару, спрямованого проти цивільних.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
Міністр зазначив, що під російським ударом опинилися 13 регіонів:
- місто Київ;
- Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська та Полтавська області.
Противник застосував ракети та ударні безпілотники. Ціллю стали домівки мирних громадян: пошкоджено більше 80 житлових будинків. Зафіксовано 27 пожеж, на 3 локаціях вогнеборці досі гасять полум’я, — зазначив Клименко.
За його словами, наразі відомо про понад 70 постраждалих:
- 12 людей загинуло;
- понад 60 поранено.
Серед загиблих — троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані, — розповів Клименко.
Це був комбінований, безжальний удар, спрямований на цивільних людей. Ворог вкотре показав: його мета — страх і смерть. Не ігноруйте сигнали тривоги. Бережіть себе та рідних, — додав він.