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Последствия российской воздушной атаки по Украине, фото: ГСЧС Киевщины

Россияне ночью атаковали 13 регионов Украины — МВД

25 мая 2025, 11:49
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 травня, завдали комбінованого повітряного удару, спрямованого проти цивільних.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Міністр зазначив, що під російським ударом опинилися 13 регіонів:

  • місто Київ;
  • Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська та Полтавська області.

Противник застосував ракети та ударні безпілотники. Ціллю стали домівки мирних громадян: пошкоджено більше 80 житлових будинків. Зафіксовано 27 пожеж, на 3 локаціях вогнеборці досі гасять полум’я, — зазначив Клименко.

За його словами, наразі відомо про понад 70 постраждалих:

  • 12 людей загинуло;
  • понад 60 поранено.

Серед загиблих — троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані, — розповів Клименко.

Це був комбінований, безжальний удар, спрямований на цивільних людей. Ворог вкотре показав: його мета — страх і смерть. Не ігноруйте сигнали тривоги. Бережіть себе та рідних, — додав він.

Источник: Ракурс


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