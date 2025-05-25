Последствия российской воздушной атаки 25 мая, фото: Киевская ОВА

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 травня здійснили чергову комбіновану масовану повітряну атаку по Україні.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що із 20.40 24 травня Україну атакували загалом застосуванням 367 засобів повітряного нападу противника:

дев’ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (район пусків — Курська область рф);

55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101, «Калібр» із літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160 (райони пусків — Саратовська область рф та акваторія Чорного моря);

одна крилата ракета Х-22 із літака Ту-22М3 (із повітряного простору над акваторією Чорного моря);

чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків тактичної авіації (пуски з північного напрямку);

298 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторами різних типів із напрямків російських Брянська, Міллерово, Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська — рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00:

протиповітряною обороною збито 45 крилатих ракет Х-101, «Калібр»;

дві ракети Х-59/69 локаційно втрачено;

знешкоджено 266 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни (139 збито вогневими засобами ураження, 127 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ).

Внаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БПЛА у 15 локаціях, — додали у Повітряних силах. — На жаль, цієї ночі, через варварську атаку росіян є загиблі та постраждалі, серед них діти.

Зокрема, у Сумах ворожі безпілотники вдарили по харчовому підприємству, пошкодили покрівлю і спричинили пожежу, повідомляє прес-служба ДСНС.