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Последствия российской воздушной атаки на Хмельницкую область, фото: ГСЧС
Четыре человека погибли на Хмельниччине из-за российской воздушной атаки (ФОТО)https://racurs.ua/n206561-chetyre-cheloveka-pogibli-na-hmelnichchine-iz-za-rossiyskoy-vozdushnoy-ataki-foto.htmlРакурс
На Хмельниччині в ніч на сьогодні, 25 травня, жертвами російської повітряної атаки стали четверо осіб. Ще п’ятеро людей отримали поранення та перебувають у лікарні, зокрема одна людина у важкому стані.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура.
Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 — пошкоджено, — розповіли у відомстві. — До ліквідації наслідків обстрілу залучено 6 одиниць техніки та 38 рятувальників.
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