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Ракурс
Последствия российской воздушной атаки по Житомирщине, фото: ГСЧС

Трое детей погибли на Житомирщине в результате российской атаки (ФОТО)

25 мая 2025, 08:24
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На Житомирщині внаслідок масштабної російської повітряної атаки, здійсненої в ніч на сьогодні, 25 травня, загинули троє дітей, ще 12 людей постраждали.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники, — розповіли у відомстві. — Постраждали 10 осіб, 8 врятовано ДСНС, усі госпіталізовані.

Також внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки.

У Бердичівському районі постраждали 2 особи (1 дитина), пошкоджено п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди, — зазначили у ДСНС. — На місці працювали екстрені служби, волонтери Червоного Хреста, людям надавалась психологічна допомога.

Наслідки російської повітряної атаки по Житомирщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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