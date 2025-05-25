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Последствия российской воздушной атаки по Житомирщине, фото: ГСЧС
Трое детей погибли на Житомирщине в результате российской атаки (ФОТО)https://racurs.ua/n206560-troe-detey-pogibli-na-jitomirschine-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-foto.htmlРакурс
На Житомирщині внаслідок масштабної російської повітряної атаки, здійсненої в ніч на сьогодні, 25 травня, загинули троє дітей, ще 12 людей постраждали.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники, — розповіли у відомстві. — Постраждали 10 осіб, 8 врятовано ДСНС, усі госпіталізовані.
Також внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки.
У Бердичівському районі постраждали 2 особи (1 дитина), пошкоджено п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди, — зазначили у ДСНС. — На місці працювали екстрені служби, волонтери Червоного Хреста, людям надавалась психологічна допомога.
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