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Последствия массированной российской воздушной атаки по Киевщине, фото: ГСЧС
На Киевщине четыре человека стали жертвами ночной российской атаки (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n206559-na-kievschine-chetyre-cheloveka-stali-jertvami-nochnoy-rossiyskoy-ataki-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 травня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
На Київщині внаслідок атаки загинули чотири людини, ще 16 травмовано, серед них троє дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зафіксовано такі наслідки:
- у селі Долина Обухівського району — пожежа у двох тимчасових спорудах, загинули дві людини;
- у селі Мархалівка Фастівського району — одна людина загинула, вісім постраждали (серед них дитина), три будинки зруйновано, у ще двох будинках пожежі;
- у селищі Макарів Бучанського району — одна людина загинула, ще одну травмовано, пожежа та руйнування будинку;
- у селі Чмирівка Білоцерківського району — п’ятеро травмованих (серед них двоє дітей), пожежа, пошкоджено два будинки;
- у місті Біла Церква — уламками БПЛА травмовано чоловіка, зруйновано каркасний цех (без постраждалих);
- у Броварському районі — пожежі у двох складських будівлях.