Наслідки масованої російської повітряної атаки по Київщині, фото: ДСНС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 травня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

На Київщині внаслідок атаки загинули чотири людини, ще 16 травмовано, серед них троє дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі наслідки: