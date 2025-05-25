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Ракурс
Наслідки масованої російської повітряної атаки по Київщині, фото: ДСНС

На Київщині чотири людини стали жертвами нічної російської атаки (ФОТО, ВІДЕО)

25 тра 2025, 08:14
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 травня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

На Київщині внаслідок атаки загинули чотири людини, ще 16 травмовано, серед них троє дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі наслідки:

  • у селі Долина Обухівського району — пожежа у двох тимчасових спорудах, загинули дві людини;
  • у селі Мархалівка Фастівського району — одна людина загинула, вісім постраждали (серед них дитина), три будинки зруйновано, у ще двох будинках пожежі;
  • у селищі Макарів Бучанського району — одна людина загинула, ще одну травмовано, пожежа та руйнування будинку;
  • у селі Чмирівка Білоцерківського району — п’ятеро травмованих (серед них двоє дітей), пожежа, пошкоджено два будинки;
  • у місті Біла Церква — уламками БПЛА травмовано чоловіка, зруйновано каркасний цех (без постраждалих);
  • у Броварському районі — пожежі у двох складських будівлях.

Наслідки масованої російської повітряної атаки по Київщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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