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Наслідки російської повітряної атаки по Житомирщині, фото: ДСНС
Троє дітей загинули на Житомирщині внаслідок російської атаки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206560-troie-ditey-zagynuly-na-jytomyrschyni-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-foto.htmlРакурс
На Житомирщині внаслідок масштабної російської повітряної атаки, здійсненої в ніч на сьогодні, 25 травня, загинули троє дітей, ще 12 людей постраждали.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники, — розповіли у відомстві. — Постраждали 10 осіб, 8 врятовано ДСНС, усі госпіталізовані.
Також внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки.
У Бердичівському районі постраждали 2 особи (1 дитина), пошкоджено п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди, — зазначили у ДСНС. — На місці працювали екстрені служби, волонтери Червоного Хреста, людям надавалась психологічна допомога.
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