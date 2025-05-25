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Наслідки російської повітряної атаки на Хмельниччину, фото: ДСНС
Чотири людини загинули на Хмельниччині через російську повітряну атаку (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206561-chotyry-ludyny-zagynuly-na-hmelnychchyni-cherez-rosiysku-povitryanu-ataku-foto.htmlРакурс
На Хмельниччині в ніч на сьогодні, 25 травня, жертвами російської повітряної атаки стали четверо осіб. Ще п’ятеро людей отримали поранення та перебувають у лікарні, зокрема одна людина у важкому стані.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура.
Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 — пошкоджено, — розповіли у відомстві. — До ліквідації наслідків обстрілу залучено 6 одиниць техніки та 38 рятувальників.
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