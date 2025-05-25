Наслідки російської повітряної атаки на Хмельниччину, фото: ДСНС

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На Хмельниччині в ніч на сьогодні, 25 травня, жертвами російської повітряної атаки стали четверо осіб. Ще п’ятеро людей отримали поранення та перебувають у лікарні, зокрема одна людина у важкому стані.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура.