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Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки на Хмельниччину, фото: ДСНС

Чотири людини загинули на Хмельниччині через російську повітряну атаку (ФОТО)

25 тра 2025, 08:56
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На Хмельниччині в ніч на сьогодні, 25 травня, жертвами російської повітряної атаки стали четверо осіб. Ще п’ятеро людей отримали поранення та перебувають у лікарні, зокрема одна людина у важкому стані.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура.

Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 — пошкоджено, — розповіли у відомстві. — До ліквідації наслідків обстрілу залучено 6 одиниць техніки та 38 рятувальників.

Наслідки російської повітряної атаки на Хмельниччину, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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