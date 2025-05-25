Наслідки російської повітряної атаки по Україні, фото: ДСНС Київщини

https://racurs.ua/ua/n206565-rosiyany-vnochi-atakuvaly-13-regioniv-ukrayiny-mvs.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 травня, завдали комбінованого повітряного удару, спрямованого проти цивільних.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Міністр зазначив, що під російським ударом опинилися 13 регіонів:

місто Київ;

Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська та Полтавська області.

Противник застосував ракети та ударні безпілотники. Ціллю стали домівки мирних громадян: пошкоджено більше 80 житлових будинків. Зафіксовано 27 пожеж, на 3 локаціях вогнеборці досі гасять полум’я, — зазначив Клименко.

За його словами, наразі відомо про понад 70 постраждалих:

12 людей загинуло;

понад 60 поранено.

Серед загиблих — троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані, — розповів Клименко.