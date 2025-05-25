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Наслідки російської атаки на Тернопіль 25 травня, фото: ДСНС
Рашисти вдарили по підприємству у Тернополі, спалахнула пожежа (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206564-rashysty-vdaryly-po-pidpryiemstvu-u-ternopoli-spalahnula-pojeja-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 травня, завдали удару по одному з промислових підприємств у Тернополі, в результаті чого спалахнула пожежа.
Про це повідомляє прес-служба Тернопільської ОВА.
Наразі пожежу вже ліквідували, жертв та постраждалих немає. До боротьби з вогнем були залужені 68 надзвичайників та 16 одиниць техніки.
Здійснюється обстеження пошкоджень інфраструктури на прилеглій території.
Згідно із попередньою інформацією, зафіксовано пошкодження 7 багатоквартирних житлових будинків та 10 підприємств, — розповіли в ОВА.
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