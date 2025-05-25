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Ракурс
Наслідки російської атаки на Тернопіль 25 травня, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по підприємству у Тернополі, спалахнула пожежа (ФОТО, ВІДЕО)

25 тра 2025, 10:57
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 травня, завдали удару по одному з промислових підприємств у Тернополі, в результаті чого спалахнула пожежа.

Про це повідомляє прес-служба Тернопільської ОВА.

Наразі пожежу вже ліквідували, жертв та постраждалих немає. До боротьби з вогнем були залужені 68 надзвичайників та 16 одиниць техніки.

Здійснюється обстеження пошкоджень інфраструктури на прилеглій території.

Згідно із попередньою інформацією, зафіксовано пошкодження 7 багатоквартирних житлових будинків та 10 підприємств, — розповіли в ОВА.

Наслідки російської атаки на Тернопіль 25 травня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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