Наслідки російської повітряної атаки по Києву, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n206563-u-kyievi-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-poshkodjeni-budynky-11-postrajdalyh-foto.html

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Київ в ніч на сьогодні, 25 травня, другу добу був під ворожими обстрілами.

Від атаки постраждали 11 жителів Києва, трьох ушпиталили. Про це повідомляє прес-служба КМВА.

Зазначається, що станом на 8.00 у столиці зафіксовано такі наслідки:

у Голосіївському районі уламки збитого БпЛА пошкодили два житлові будинки, в одному відбулась часткова руйнація. Чотири особи отримали легкі травми;

в Дніпровському районі уламки збитого дрона пошкодили житлове приміщення, поранили цивільного;

у Шевченківському районі в двох локаціях зафіксовані пошкодження. На місцях працюють екстрені служби.