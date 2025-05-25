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Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки по Києву, фото: ДСНС

У Києві внаслідок російської атаки пошкоджені будинки, 11 постраждалих (ФОТО)

25 тра 2025, 10:19
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Київ в ніч на сьогодні, 25 травня, другу добу був під ворожими обстрілами.

Від атаки постраждали 11 жителів Києва, трьох ушпиталили. Про це повідомляє прес-служба КМВА.

Зазначається, що станом на 8.00 у столиці зафіксовано такі наслідки:

  • у Голосіївському районі уламки збитого БпЛА пошкодили два житлові будинки, в одному відбулась часткова руйнація. Чотири особи отримали легкі травми;
  • в Дніпровському районі уламки збитого дрона пошкодили житлове приміщення, поранили цивільного;
  • у Шевченківському районі в двох локаціях зафіксовані пошкодження. На місцях працюють екстрені служби.

По місту на відкритій місцевості продовжують знаходити уламки збитих ворожих повітряних цілей. Не торкайтесь їх і не підходьте близько — вони можуть містити вибухові речовини. Відійдіть на безпечну відстань і повідомте про знахідку за номером 101, — наголошує очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Наслідки російської повітряної атаки по Києву, фото: КМВА

Джерело: Ракурс


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