Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской воздушной атаки по Киеву, фото: ГСЧС
В Киеве в результате российской атаки повреждены дома, 11 пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n206563-v-kieve-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-povrejdeny-doma-11-postradavshih-foto.htmlРакурс
Київ в ніч на сьогодні, 25 травня, другу добу був під ворожими обстрілами.
Від атаки постраждали 11 жителів Києва, трьох ушпиталили. Про це повідомляє прес-служба КМВА.
Зазначається, що станом на 8.00 у столиці зафіксовано такі наслідки:
- у Голосіївському районі уламки збитого БпЛА пошкодили два житлові будинки, в одному відбулась часткова руйнація. Чотири особи отримали легкі травми;
- в Дніпровському районі уламки збитого дрона пошкодили житлове приміщення, поранили цивільного;
- у Шевченківському районі в двох локаціях зафіксовані пошкодження. На місцях працюють екстрені служби.
По місту на відкритій місцевості продовжують знаходити уламки збитих ворожих повітряних цілей. Не торкайтесь їх і не підходьте близько — вони можуть містити вибухові речовини. Відійдіть на безпечну відстань і повідомте про знахідку за номером 101, — наголошує очільник КМВА Тимур Ткаченко.
Игра в наперстки в ВАКС: Как инкриминировать деяние, признанное не содержащим состава преступления
Понимать и умнеть: к новым американским подходам без эмоций
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...