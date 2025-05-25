Последствия российской атаки на Тернополь 25 мая, фото: ГСЧС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 травня, завдали удару по одному з промислових підприємств у Тернополі, в результаті чого спалахнула пожежа.

Про це повідомляє прес-служба Тернопільської ОВА.

Наразі пожежу вже ліквідували, жертв та постраждалих немає. До боротьби з вогнем були залужені 68 надзвичайників та 16 одиниць техніки.

Здійснюється обстеження пошкоджень інфраструктури на прилеглій території.