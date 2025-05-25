Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки на Тернополь 25 мая, фото: ГСЧС

Рашисты ударили по предприятию в Тернополе, вспыхнул пожар (ФОТО, ВИДЕО)

25 мая 2025, 10:57
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 травня, завдали удару по одному з промислових підприємств у Тернополі, в результаті чого спалахнула пожежа.

Про це повідомляє прес-служба Тернопільської ОВА.

Наразі пожежу вже ліквідували, жертв та постраждалих немає. До боротьби з вогнем були залужені 68 надзвичайників та 16 одиниць техніки.

Здійснюється обстеження пошкоджень інфраструктури на прилеглій території.

Згідно із попередньою інформацією, зафіксовано пошкодження 7 багатоквартирних житлових будинків та 10 підприємств, — розповіли в ОВА.

Наслідки російської атаки на Тернопіль 25 травня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров