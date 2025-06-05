Норвегия профинансирует закупку снарядов и дронов. Фото: Генштаб

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Норвегія надаватиме нову військову допомогу Україні в 2025 році.

Норвезький уряд зробив добровільний внесок у розмірі 86 млн євро у Європейський фонду миру. За ці гроші партнери закуплять та поставлять Україні великокаліберні артилерійські боєприпаси. Про це повідомила Європейська служба зовнішніх дій.

ЄС також зробить свій внесок у досягнення цієї мети, використовуючи накопичені відсотки із заморожених російських активів. Загальна сума у ​​розмірі 470 млн євро виділена на великокаліберні артилерійські боєприпаси в рамках другого платежу, який зараз перебуває у процесі виплати, — йдеться у заяві.

Тим часом міністр оборони України Рустем Умєров поінформував у Facebook, що сьогодні в Брюсселі розмовляв з міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком. За підсумками цієї розмови стало відомо, що у 2025 році Норвегія виділить Україні 7 млрд дол. Ці гроші використають на закупівлю українських БпЛА та фінансування виробництва вітчизняних зразків.

Представив норвезькому колезі наші технологічні рішення, які вже працюють на полі бою. Маємо потенціал масштабувати їх разом із партнерами — і Норвегія тут може відіграти важливу роль. Дякую уряду Норвегії за стратегічне бачення, рішучість і послідовну підтримку нашої держави, — наголосив очільник МОУ.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Міністерство оборони України замовило у німецького збройового концерну Rheinmetall додаткові 180 тис. 35-мм боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard. Вартість замовлення становить двозначну кількість мільйонів євро і фінансується Німеччиною.