Зеленський відреагував на розмову Трампа з путіним

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Ракурс

Президент Володимир Зеленський відреагував на розмову Дональда Трампа з владіміром путіним.

Багато хто говорив із росією і на різних рівнях. Жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки війни. На жаль, путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів нібито готує ще якісь «відповіді», — написав президент Зеленський у своєму Telegram.

Зазначимо, що сьогодні путін розмовляв по телефону з Трампом і Папою Римським Левом XIV.

Якщо світ слабко реагує на погрози від Путіна, то він це сприймає як готовність світу заплющити очі на його дії. Коли він не відчуває сили та тиску, а відчуває слабкість, він завжди вчиняє нові злочини. Він розцінює таке ставлення як мовчазний дозвіл — дозвіл на нові звірства, нові удари, нові вбивства, — наголосив він.

Дональд Трамп 4 червня повідомив про телефонну розмову з путіним, яка тривала понад годину.

Під час розмови вони обговорили «нещодавні атаки з обох боків», зокрема удари по російських літаках. За словами Трампа, путін заявив про намір відповісти на ці удари.

Крім того, вони говорили про ситуацію з Іраном. Трамп наголосив, що Іран не повинен отримати ядерну зброю. путін, за словами президента США, висловив готовність долучитися до переговорів з Тегераном, аби сприяти їхньому завершенню. Трамп вважає, що Іран затягує з ухваленням рішення і закликає до якнайшвидшої відповіді.