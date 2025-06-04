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Ракурс
Папа Лев XIV провів телефонну розмову з путіним

Папа Лев XIV розмовляв з путіним — диктатор скаржився понтифіку на Україну

4 чер 2025, 22:51
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Папа Лев XIV провів телефонну розмову з владіміром путіним.

Вони говорили про війну в Україні, а також про зусилля щодо обміну полоненими. Понтифік також закликав росію зробити крок до миру, пише Vatican News.

Водночас у Кремлі заявили, що путін подякував понтифіку за готовність сприяти врегулюванню «української кризи». Крім того, він звинуватив Україну в «ескалацію конфлікту та проведенні диверсій щодо об'єктів цивільної інфраструктури на російській території».

путін поскаржився понтифіку про нібито «ліквідацію канонічної Української православної церкви» і висловив сподівання, що Святий Престол «активніше виступатиме на підтримку свободи віросповідання в Україні».

Джерело: Ракурс


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