Папа Лев XIV провів телефонну розмову з путіним

https://racurs.ua/ua/n206828-papa-lev-xiv-rozmovlyav-z-putinym-dyktator-skarjyvsya-pontyfiku-na-ukrayinu.html

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Папа Лев XIV провів телефонну розмову з владіміром путіним.

Вони говорили про війну в Україні, а також про зусилля щодо обміну полоненими. Понтифік також закликав росію зробити крок до миру, пише Vatican News.

Водночас у Кремлі заявили, що путін подякував понтифіку за готовність сприяти врегулюванню «української кризи». Крім того, він звинуватив Україну в «ескалацію конфлікту та проведенні диверсій щодо об'єктів цивільної інфраструктури на російській території».

путін поскаржився понтифіку про нібито «ліквідацію канонічної Української православної церкви» і висловив сподівання, що Святий Престол «активніше виступатиме на підтримку свободи віросповідання в Україні».