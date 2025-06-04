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Папа Лев XIV разговаривал с путиным – диктатор жаловался понтифику на Украину
Папа Лев XIV разговаривал с путиным — диктатор жаловался понтифику на Украинуhttps://racurs.ua/n206828-papa-lev-xiv-razgovarival-s-putinym-diktator-jalovalsya-pontifiku-na-ukrainu.htmlРакурс
Папа Лев XIV провів телефонну розмову з владіміром путіним.
Вони говорили про війну в Україні, а також про зусилля щодо обміну полоненими. Понтифік також закликав росію зробити крок до миру, пише Vatican News.
Водночас у Кремлі заявили, що путін подякував понтифіку за готовність сприяти врегулюванню «української кризи». Крім того, він звинуватив Україну в «ескалацію конфлікту та проведенні диверсій щодо об'єктів цивільної інфраструктури на російській території».
путін поскаржився понтифіку про нібито «ліквідацію канонічної Української православної церкви» і висловив сподівання, що Святий Престол «активніше виступатиме на підтримку свободи віросповідання в Україні».