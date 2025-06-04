Новини
рф виробляє щодня близько 170 «шахедів» та планує збільшувати темпи

4 чер 2025, 20:43
Терористична рф виробляє щодня близько 170 «Шахедів» та планує збільшувати темпи.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР).

Як зазначається, змінюється не лише кількість цих ударних дронів, а й технології БПЛА.

Комплектації «Шахеда» у 2022 році та 2025-му суттєво відрізняються. У ГУР розповіли, що лише за останній рік у конструкцію дрона внесли кілька ключових змін. Одна з них — це суттєва модифікація бойових частин.

Окрім стандартної фугасної та осколково-фугасної, «Шахеди» тепер можуть оснащувати комбінованими кумулятивно-осколково-фугасними, а також кумулятивно-осколково-фугасно-запалювальними.

Крім того, у «Шахедах» зросла маса вибухівки — із 50 до 90 кг.

Джерело: Ракурс


