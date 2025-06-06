Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Под российской воздушной атаки по Луцку, скриншот видео

В Луцке под обстрел попала гостиница со сборной Украины (ВИДЕО)

6 июн 2025, 13:07
999

У Луцьку в ніч на сьогодні, 6 травня, під масованої ворожої повітряної атаки під російський обстріл потрапили спортсмени збірної України з легкої атлетики, які перебувають у місті на командному чемпіонаті України.

Відповідне відео опублікувала Федерація легкої атлетики України.

Серед цілей, уражених під час атаки, яка тривала з першої години ночі до шостої ранку, був готель «Мотор», де зупинилася частина української команди, в тому числі основний склад збірної, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що жертв і постраждалих серед спортсменів немає, проте було поранено двох військових.

Ми вкотре закликаємо світ звернути нагальнішу увагу на злочини, скоєні російською армією на території України, — додають у Федерації. — Україна стояла, стоїть і буде стояти і боротися за свою незалежність і правду.

Прес-служба Офісу генпрокурора повідомляє про 15 постраждалих внаслідок російської атаки у Луцьку. Пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, освітні заклади, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров