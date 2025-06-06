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По аэропорту Брянска ночью был нанесен удар, фото: Astra

В результате ночного удара по аэропорту Брянска уничтожен вертолет — СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

6 июн 2025, 12:07
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По «Міжнародному аеропорту Брянськ», розміщеному у селі Жовтневе під Брянськом (рф) в ніч на сьогодні, 6 червня, була завдано удару.

За інформацією джерел видання ASTRA у мнс рф, внаслідок влучань:

  • повністю згорів бойовий гелікоптер Мі-8, відбулася детонація його бойового комплекту;
  • частково пошкоджено гелікоптер Мі-35;
  • пошкоджено адміністративну будівлю аеропорту та будівлю рятувальної служби;
  • постраждалих немає, з розташованого поряд складу евакуювали кілька десятків співробітників.

ASTRA з посиланням на джерела у спецслужбах України повідомляє, що аеропорт вночі атакували українські безпілотники.

По аеропорту Брянська вночі було завдано удару, фото: Astra

Джерело: ASTRA


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