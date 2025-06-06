Украинские военные нанесли удары на опережение по военным аэродромам РФ, фото: Генштаб ВСУ

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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 6 червня, напередодні масованого ворожого обстрілу завдали завдали удару на випередження по двох аеродромах, де базувалася авіація ворога.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що вночі успішних ударів було завдано:

по аеродрому Енгельс у Саратовській області рф — місці скупчення авіації противника, яка залишилась після спецоперації «Павутина» Служби безпеки України;

аеродрому Дягілево у Рязанській області рф, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовуються для забезпечення ракетних ударів по території України. Окрім того, з Дягілево здійснюють вильоти стратегічні бомбардувальники противника.

У Саратовській області підтверджено численні влучання у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами з подальшим займанням та масштабною пожежею на об'єкті. Екстреним службам окупантів не вдалося локалізувати загоряння, спостерігається значне задимлення. Зафіксовано десятки вибухів в районі цілей. Результати ураження уточнюються, — зазначили у Генштабі.

Також завдано успішного вогневого ураження по аеродрому «Дягілєво». Фіксувалась робота ворожої ППО в Рязанській області. Є інформація про пожежу в районі цілі. Результати уточнюються, — додали у Генштабі.

Крім того, Сили оборони України атакували низку важливих об'єктів ворога на території російської федерації та тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, зафіксовано ураження логістичного пункту 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії рф у районі населеного пункту Кульбаки Курської області. Результати ураження уточнюються, — зазначили у Генштабі.

До бойової роботи були залучені підрозділи ЗСУ та ГУР Міноборони у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Удари по військовій інфраструктурі триватимуть до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України, — наголошують у Генштабі.

У соцмережах вже з’явилися відео, котрі показують масштабну пожежу, котра виникла внаслідок нічного удару аеродрому Енгельс.