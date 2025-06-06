Украину в ночь на 6 июня атаковали 452 средства воздушного нападения врага, инфографика: Воздушные силы

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 червня (із 20.00 5 червня) атакували Україну загалом 452 засобами повітряного нападу.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог атакував Україну:

407 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків російських Курська, Орла, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського у тимчасово окупованому Криму;

шістьма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької областей рф;

36 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС/Ту-160МС із повітряного простору Саратовської області рф, над Каспійським морем;

двома крилатими ракетами «Іскандер-К» із району Джанкоя у тимчасово окупованому Криму;

однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П із літака тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

Станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 406 засобів повітряного нападу противника по всій території країни:

199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 169 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

чотири балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві — не досягли цілей (локаційно втрачені);

30 крилатих ракет Х-101;

дві крилаті ракети «Іскандер-К».

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях, падіння збитих (уламки) у 19 локаціях, — зазначили в Повітряних силах.

Так, прес-служба «Укрзалізниці» повідомила про пошкоджено колії на Київщині, внаслідок чого низку поїздів трипільського напрямку спрямували резервним маршрутом через Фастів (відповідно без зупинки по станції Видубичі).

В результаті об’їзду слід очікувати затримку до 90 хвилин. Усі відхилення від графіка можна побачити на портaлі uz-vezemo, — зазначили у компанії.

Згодом в «Укрзалізниці» повідомили, що роботи з відновлення пошкодженої внаслідок ворожої атаки залізничної ділянки на Київщині планують закінчити до кінця поточної доби.