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По аеропорту Брянська вночі було завдано удару, фото: Astra

Внаслідок нічного удару по аеропорту Брянська знищено вертоліт — ЗМІ (ФОТО, ВІДЕО)

6 чер 2025, 12:07
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По «Міжнародному аеропорту Брянськ», розміщеному у селі Жовтневе під Брянськом (рф) в ніч на сьогодні, 6 червня, була завдано удару.

За інформацією джерел видання ASTRA у мнс рф, внаслідок влучань:

  • повністю згорів бойовий гелікоптер Мі-8, відбулася детонація його бойового комплекту;
  • частково пошкоджено гелікоптер Мі-35;
  • пошкоджено адміністративну будівлю аеропорту та будівлю рятувальної служби;
  • постраждалих немає, з розташованого поряд складу евакуювали кілька десятків співробітників.

ASTRA з посиланням на джерела у спецслужбах України повідомляє, що аеропорт вночі атакували українські безпілотники.

По аеропорту Брянська вночі було завдано удару, фото: Astra

Джерело: ASTRA


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