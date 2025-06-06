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По аеропорту Брянська вночі було завдано удару, фото: Astra
Внаслідок нічного удару по аеропорту Брянська знищено вертоліт — ЗМІ (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206863-vnaslidok-nichnogo-udaru-po-aeroportu-bryanska-znyscheno-vertolit-zmi-foto-video.htmlРакурс
По «Міжнародному аеропорту Брянськ», розміщеному у селі Жовтневе під Брянськом (рф) в ніч на сьогодні, 6 червня, була завдано удару.
За інформацією джерел видання ASTRA у мнс рф, внаслідок влучань:
- повністю згорів бойовий гелікоптер Мі-8, відбулася детонація його бойового комплекту;
- частково пошкоджено гелікоптер Мі-35;
- пошкоджено адміністративну будівлю аеропорту та будівлю рятувальної служби;
- постраждалих немає, з розташованого поряд складу евакуювали кілька десятків співробітників.
ASTRA з посиланням на джерела у спецслужбах України повідомляє, що аеропорт вночі атакували українські безпілотники.
Джерело: ASTRA
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