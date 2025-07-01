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Небезпечні касетні боєприпаси виявили у Дрогобицькій громаді. Фото: Дрогобицька міська рада
Дрогобицька міськрада попереджає про мінну небезпеку на місці російського авіаудару (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207484-drogobycka-miskrada-poperedjaie-pro-minnu-nebezpeku-na-misci-rosiyskogo-aviaudaru-foto.htmlРакурс
Після ракетно-дронового удару по території Дрогобицької громади, котрий рашисти завдали в ніч на 29 червня, на місці влучання виявлено небезпечні для життя касетні боєприпаси.
Про це сьогодні, 1 липня, повідомила прес-служба Дрогобицької міськради.
Зовнішній вигляд: круглі, сірі на вигляд, можуть бути частково прикриті уламками або ґрунтом. Особливо небезпечні в радіусі 30 метрів, — розповіли у міськраді.
Зазначається, що наразі небезпечне місце контрольоване відповідними службами та обстежується вибухотехніками. Територія промаркована табличками «Небезпечно міни».
У міськраді наголошують, що категорично заборонено наближатися до промислового об'єкта, який зазнав влучання — це смертельно небезпечно.
Місцевих жителів закликають:
- не наближатися до місця обстрілу;
- не фотографувати і не поширювати місце розташування вибухонебезпечних предметів;
- не торкатися підозрілих предметів, не копати, не намагатись їх перенести.
- у разі виявлення підозрілих предметів — одразу телефонувати за номером 102.