Небезпечні касетні боєприпаси виявили у Дрогобицькій громаді. Фото: Дрогобицька міська рада

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Після ракетно-дронового удару по території Дрогобицької громади, котрий рашисти завдали в ніч на 29 червня, на місці влучання виявлено небезпечні для життя касетні боєприпаси.

Про це сьогодні, 1 липня, повідомила прес-служба Дрогобицької міськради.

Зовнішній вигляд: круглі, сірі на вигляд, можуть бути частково прикриті уламками або ґрунтом. Особливо небезпечні в радіусі 30 метрів, — розповіли у міськраді.

Зазначається, що наразі небезпечне місце контрольоване відповідними службами та обстежується вибухотехніками. Територія промаркована табличками «Небезпечно міни».

У міськраді наголошують, що категорично заборонено наближатися до промислового об'єкта, який зазнав влучання — це смертельно небезпечно.

Місцевих жителів закликають: