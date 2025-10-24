Наслідки російських обстрілів Кіровоградщини, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n209878-rashysty-masovano-atakuvaly-dronamy-kirovogradschynu-vynykly-pojeji-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 жовтня, атакували безпілотниками Кіровоградську область.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Цієї ночі — чергова ворожа атака по обʼєктах критичної інфраструктури області. Цього разу на території Новоукраїнського району. Попередньо — без жертв, — зазначив він. — Без світла 19 населених пунктів. Наразі триває ліквідація наслідків.

Прес-служба ДСНС Кіровоградщини повідомляє, що внаслідок атаки ворожих безпілотників виникли пожежі на кількох локаціях.