Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 жовтня, атакували безпілотниками Кіровоградську область.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Цієї ночі — чергова ворожа атака по обʼєктах критичної інфраструктури області. Цього разу на території Новоукраїнського району. Попередньо — без жертв, — зазначив він. — Без світла 19 населених пунктів. Наразі триває ліквідація наслідків.

Прес-служба ДСНС Кіровоградщини повідомляє, що внаслідок атаки ворожих безпілотників виникли пожежі на кількох локаціях.

Інформація про травмованих та загиблих не надходила. На місці події працюють усі екстрені служби. Ліквідація наслідків ворожого обстрілу триває, — розповіли у відомстві.

Прес-служба «Укрзалізниці» повідомляє що в результаті обстрілу вночі була пошкоджена залізнична інфраструктура.