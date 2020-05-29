Стрельба в Броварах: Зеленский вызвал «на ковер» Авакова

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Перестрелка перевозчиков в Броварах Киевской области сегодня утром всколыхнула всю страну. Около сотни вооруженных мужчин устроили на улицах города разборки в стиле «крутых 90-х». В результате стрельбы несколько человек получили ранения, а также была повреждена инфраструктура, в том числе и квартиры местных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию, вызвав к себе министра внутренних дел Арсена Авакова. Глава государства поручил найти и наказать виновных, в том числе заказчиков стрельбы в центре мирного населенного пункта, а также оказать помощь местным жителям, чьи квартиры пострадали в результате обстрела.

По данным Авакова, в Бровары прибыл автобус с вооруженными людьми из Винницы и три микроавтобуса из Киева.

Киевские перевозчики позвали так называемых титушек из столицы и Винницкой области. Почему (правоохранители — ред.) выпустили такую группу людей, хоть и с охотничьим оружием? Нужно было реагировать, — заявил глава МВД.

Также Аваков заявил, что у него «есть большой вопрос к броварской полиции».

При этом кадровые решения из-за перестрелки в Броварах уже приняты в отношении руководства полиции Винницкой области, а не местных силовиков. В частности, от выполнения служебных обязанностей отстранен начальник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрий Педос, а также его заместитель и руководители криминальной полиции и оперативной службы.

В Министерстве внутренних дел причиной таких кадровых решений назвали «грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и организации работы оперативных подразделений» в Винницкой области.

О том, что отстранение полицейских касается сегодняшней бойни в Броварах, сообщил в Facebook советник Авакова Зорян Шкиряк. Винницким полицейским, как пишут СМИ, вменяют бездействие в вопросе борьбы с формированием вооруженных банд, которые сегодня устроили разборки в Броварах.

Сейчас на Киевщине введен план «Перехват». Полиция уже задержала 20 участников перестрелки и разыскивает остальных. Трое пострадавших, участвовавших в вооруженном конфликте в Броварах, находятся в больнице с огнестрельными ранениями.

При этом правоохранители квалифицировали эти события как хулиганство, совершенное с применением оружия, что предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы для злоумышленников. Если же пострадавшие жители Броваров или раненые участники конфликта напишут заявление в полицию, то уголовное производство могут переквалифицировать по статье о покушении на умышленное убийство.

Перестрелка в Броварах произошла сегодня около 7.00 утра якобы между официальными и нелегальными перевозчиками. Местные жители утверждают, что конфликт в городе начался еще несколько дней назад. В частности, 25−26 мая на одной из остановок появились титушки, которые отговаривали пассажиров от поездок в конкретных маршрутках. Сегодня утром пассажиры, вышедшие на остановку, чтобы добраться на работу, стали свидетелями того, как десятки титушек в масках стреляли в сторону маршрутки.

В свою очередь мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что конфликт в Броварах произошел из-за отсутствия диалога между местными властями и Киевской облгосадминистрацией. Броварские власти якобы неоднократно инициировали создание нового быстрого маршрута из города к столичной станции метро «Лесная», но обращения каждый раз игнорировались. Вместо этого, утверждает чиновник, ОГА добавила нового перевозчика на уже существующий маршрут в Броварах.