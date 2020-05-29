Повернення Росії в ПАРЄ: в «Слузі народу» вважають, що нічого поганого не сталося, скріншот відео

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Повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи прокоментував нардеп зі «Слуги народу» Олександр Мережко.

Нардеп, відповідаючи на запитання щодо протидії РФ у ПАРЄ, сказав, що не бачить нічого страшного у ситуації, оскільки Україна змогла провести в асамблеї антиросійську резолюцію.

Я вважаю, що все сталося дуже вдало. З юридичної точки зору головний для нас результат — резолюція, а точніше положення, яке ми в неї внесли, визнавши Росію стороною мінських домовленостей, — сказав Мережко в інтерв’ю «Лівому берегу».

Мережко — юрист-міжнародник, глава комітету ВРУ з питань зовнішньої політики, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, а також заступник голови української делегації в тристоронньої контактній групі у Мінську.

Він не вважає, що ситуація в ПАРЄ розвивається невдало для Києва, а битву в цьому органі з Росією ще не програно.

Попри те, що резолюція ПАРЄ не є обов’язковою до виконання, Київ отримав певний нормативний факт, який юридично зафіксований.

Коли справа дійде до міжнародного судового розгляду, ми зможемо послатися на це рішення, — заявив нардеп.





Мережко вважає, що в ПАРЄ відреагують на ухвалення нової Конституції РФ, у якій міжнародне право не враховується. Про порушення зобов’язань Росії перед Радою Європи українська сторона доповідала в юридичному комітеті ПАРЄ на рівні підготовки доповіді. У заключній доповіді ПАРЄ, за словами «слуги», оцінять всі зміни в російській Конституції. Мережко не виключає, що своє слово скаже й Венеційська комісія.

У січні цього року ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій Росію визнали стороною мінських угод.