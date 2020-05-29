Возвращение России в ПАСЕ: в «Слуге народа» считают, что ничего плохого не произошло, скриншот видео

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Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы прокомментировал нардеп «Слуги народа» Александр Мережко.

Нардеп, отвечая на вопрос о противодействии РФ в ПАСЕ, сказал, что не видит ничего страшного в ситуации, поскольку Украина смогла провести в ассамблее антироссийскую резолюцию.

Я считаю, что все произошло очень удачно. С юридической точки зрения главный для нас результат — резолюция, а точнее положение, которое мы в нее внесли, признав Россию стороной минских договоренностей, — сказал Мережко в интервью «Левому берегу».

Мережко — юрист-международник, глава комитета ВРУ по вопросам внешней политики, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, а также заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске.

Он не считает, что ситуация в ПАСЕ развивается неудачно для Киева, а битву в этом органе с Россией еще не проиграно. Несмотря на то, что резолюция ПАСЕ не является обязательной к исполнению, Киев получил определенный нормативный факт, который удалось юридически зафиксировать.

Когда дело дойдет до международного судебного рассмотрения, мы сможем сослаться на это решение, — заявил нардеп.

Мережко считает, что в ПАСЕ отреагируют на принятие новой Конституции РФ, в которой международное право не учитывается. О нарушении обязательств России перед Советом Европы украинская сторона докладывала в юридическом комитете ПАСЕ на уровне подготовки доклада.

В заключительном докладе ПАСЕ, по словам «слуги», оценит все изменения в российской Конституции. Мережко не исключает, что свое слово скажет и Венецианская комиссия.

В январе этого года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой Россию признали стороной минских соглашений.